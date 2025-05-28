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        Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:01
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        Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, spor yöneticiliği, antrenörlük eğitimi, rekreasyon, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinden mezun olan 99 öğrenci için Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde tören düzenlendiği belirtildi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Serencam, öğrencilerin mezuniyetlerini tebrik ederek başarı diledi.

        Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akın Çelik ise öğrencilerin meslek hayatlarında güven veren ve yol gösteren kişiler olacaklarına inançlarının tam olduğunu belirtti.

        Törende, beden eğitimi bölümü birincisi ve aynı zamanda 1461 Trabzon futbol takımı kalecisi Ömer Kahveci, plaketini 1461 Trabzon FK ikinci başkanı aynı zamanda Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çelik'ten aldı.

        Mezuniyet törenine, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, 1461 Trabzon Genel Sekreteri Mehmet Alemdağ, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gürkan Çavdar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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