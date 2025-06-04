Trabzonspor'un en golcüsü Banza

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitiren Trabzonspor'da en golcü oyuncu Portekizli Simon Banza oldu.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Süper Lig'de takımı adına en fazla skor üreten isim olmayı başardı.

Süper Lig'de 31 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 19 kez ağları havalandırdı. Banza, gol krallığı yarışında Çaykur Rizesporlu Ali Sowe ile dördüncü sırayı paylaştı.

- Son 5 sezondaki en golcü oyuncu

Demokratik Kongolu oyuncu, 19 golle takımının son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu.

Simon Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takımda 2020-2021 sezonunda Ekuban 10 golle öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny de 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

2022-2023 sezonunda 11 golle Trezeguet, 2023-2024'te de 15 golle Onuachu, en skorer oyuncular olmuştu.