Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park'ta yapıldı

        Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki iş yerlerinin kullanım haklarının Trabzonspor Kulübüne tahsisini kapsayan protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park'ta yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki iş yerlerinin kullanım haklarının Trabzonspor Kulübüne tahsisini kapsayan protokol imzalandı.

        Papara Park'ta düzenlenen Akyazı Yerleşkesi imza törenine, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

        Törende açılış konuşmasını yapan Ertuğrul Doğan, imzalanan protokolün Trabzonspor için çok önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

        Trabzonspor için önemli bir gün yaşadıklarını ifade eden Doğan, "Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak anılan ancak uzun süredir kulübümüze kazandırılamayan ve kiralama süreci tamamlanamayan tesisleri nihayet Trabzonspor'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Stadyumun alt bölümünde yer alan iş yerleri ve çevresindeki alanlar uzun zamandır atıl durumdaydı. Bu bölgeleri hem Trabzonspor'umuza hem de Trabzon halkına hizmet edecek, ekonomik değer yaratacak projelerle değerlendireceğiz." diye konuştu.

        -"Hedefimiz yıllık 15-20 milyon avro gelir"

        Ertuğrul Doğan, stadyumun yan tarafında bulunan yaklaşık 105 dönümlük arazinin tamamının tahsisini de kulübe kazandırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Buradaki temel hedefimiz, bu alanları kalıcı gelir getirecek projelerle kulübümüze yıllık 15-20 milyon avro aralığında katkı sağlamak. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Trabzon milletvekilleri Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Yılmaz Büyükaydın, Sayın Vehbi Koç ve Sayın Mustafa Şen'e, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten herkesin büyük emeği ve gayreti oldu. Kulübümüz adına son derece önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor, camiamız adına emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun."

        -Karaismailoğlu: "İnşallah bu alanlar kulübümüze büyük katkı sağlayacak"

        AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında konunun gündeme geldiğini belirterek, "Akyazı'daki spor kompleksinin kulübümüze uzun süreli tahsisi ile çevresindeki tüm alanların Trabzonspor'un tasarrufuna verilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu gelişme, kulübümüz açısından son derece kıymetli bir aşamayı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Tahsis edilen alanların kulübe büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "İnşallah bu alanlar ekonomik anlamda kulübümüze büyük katkılar sağlayacaktır. Amacımız burayı yalnızca maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan ve şehrimize değer katan bir yaşam alanına dönüştürmektir. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza ve Trabzonspor Kulübü Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, bu sürecin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        AK Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ise tesislerin kullanımının kulübe tahsis edilmesinin önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Stadyumun çevresindeki alanlar ile stadyumun altındaki yaşam alanları ve dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor'umuza ait değildi. Bu açıdan bakıldığında tesislerin tamamının uzun süreli olarak Trabzonspor’un kullanımına tahsis edilmesi son derece önemli bir adımdır. Trabzonspor'umuzun, buraya çok önemli markaları kazandırarak, Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni bir yaşam merkezi haline getireceğine olan inancımız tamdır. Bu vizyon doğrultusunda attığımız adımın kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da kompleks bünyesinde yer alan iş yerlerinin şehre ve kulübe önemli hizmetler sunacağını aktaran Arıcıoğlu, "Aynı zamanda bu alanların kulübümüze ciddi bir ekonomik gelir sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sürecin bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle anlamlı bir gelişmeyi bizlere nasip ettiği için Rabbime şükrediyor, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm değerli isimlere ve sayın vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli adımın kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'a dev kazanım
        Trabzonspor'a dev kazanım
        Doğu Karadeniz'in 5 aylık bal ihracatı 1 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'in 5 aylık bal ihracatı 1 milyon doları aştı
        Trabzon'da boğulmalara karşı farkındalık tatbikatı
        Trabzon'da boğulmalara karşı farkındalık tatbikatı
        Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları
        Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları
        Trabzon'da çeken akıntı ve boğulmalara karşı tatbikat yapıldı
        Trabzon'da çeken akıntı ve boğulmalara karşı tatbikat yapıldı
        Of Kaymakamı Demirer için veda programı düzenlendi
        Of Kaymakamı Demirer için veda programı düzenlendi