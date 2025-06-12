Trabzon'da kültür sanat

Sanat Günleri kapsamında 15 Haziran'a kadar sahne, görsel ve el sanatlarının yanı sıra atölye çalışmaları da düzenlenecek.

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