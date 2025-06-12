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        Trabzon'da kültür sanat

        Trabzon'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:29
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        Trabzon'da kültür sanat
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        Trabzon'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Trabzon Sanatevince organize edilen "15. Uluslararası Sanat Günleri", bugün açılış töreniyle başlayacak.

        Sanat Günleri kapsamında 15 Haziran'a kadar sahne, görsel ve el sanatlarının yanı sıra atölye çalışmaları da düzenlenecek.

        Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce 16 Haziran'da "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirilecek.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlerden oluşan koro, 17 Haziran'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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