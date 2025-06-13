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        Türkiye'yi bisikletle gezen Alman çift 1400 kilometreyi geride bıraktı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Lutz ve Helga Grabowski çifti, Türkiye'deki bir aylık bisiklet yolculuğunda 1400 kilometre yol katetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:18
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        Türkiye'yi bisikletle gezen Alman çift 1400 kilometreyi geride bıraktı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Lutz ve Helga Grabowski çifti, Türkiye'deki bir aylık bisiklet yolculuğunda 1400 kilometre yol katetti.

        Münih'ten uçakla İstanbul'a gelen Alman çift, 4 hafta önce de bisikletleriyle Türkiye turuna çıktı.

        İstanbul'dan başlayan yolculukta Eskişehir, Ankara, Sivas ve Giresun rotasını izleyerek Trabzon'a ulaşan çift, her ilde kamp yaparak doğayla iç içe seyahat gerçekleştiriyor.

        Yol boyunca yaklaşık 1400 kilometre pedal çeviren 65 yaşındaki emekli pilot Lutz Grabowski, AA muhabirine, bisikletleri ve kamp ekipmanlarıyla seyahat ettiklerini söyledi.

        Farklı ülkelere seyahat etmeyi sevdiklerini belirten Grabowski, "Tam 50 yıl önce ilk kez Türkiye'ye babamla özel uçağımızla gelmiştim. İstanbul ve Ankara'ya seyahat etmiştik. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

        Grabowski, bisikletle seyahat etme konusunda deneyimli olduklarını anlatarak şöyle devam etti:

        "Bisikletleri Münih'ten İstanbul'a getirdik. İstanbul'dan sonra Eskişehir'e, Ankara'ya, Sivas'a, oradan da Giresun'a vardık. Dağların arasından geçerek de Trabzon'a geldik. Trabzon'dan sonra Gürcistan'a, Tiflis'e devam edeceğiz, hedefimiz bu. Sonrasında Tiflis'ten uçakla Münih'e geri döneceğiz. Hepsi yaklaşık 3 aylık bir seyahat olacak."

        - "Kırsalın ve kamp yapmanın tadını çıkarıyoruz"

        Grabowski, 62 yaşındaki eşi Helga Grabowski ile yolculuğun keyifli geçtiğini dile getirerek "Türk halkının misafirperverliğinden ve nezaketinden keyif aldık ve çok şaşırdık. Zaten Almanya'da yaşıyoruz, orada da temasta olduğumuz Türkler var ama şunu diyebilirim ki, Türk halkının gerçek ruhunu burada deneyimledik ve burada olmaktan ötürü çok memnunuz. İnsanların misafirperverlikleri karşısında çok mutlu olduk." diye konuştu.

        Bisikletle yolculuğun farklı bir deneyim olduğunu belirten Grabowski, "Yaşadığınız ülke çok güzel ve bisikletle ne zaman bir köşeyi dönseniz, döndüğünüz yerde yeni ve şaşırtıcı bir şey görüyorsunuz. Tarlalar olsun, çiftlik olsun, dağlar olsun hep bir sürpriz. Onun için ben yolculuğumuzda 'Bu, en heyecan verici şeydi' diyemem." ifadelerini kullandı.

        Lutz Grabowski, geceleri kamp yaptıklarını anlatarak şunları kaydetti:

        "5 gün kamp yapıyoruz, sonra bir veya iki gün otelde kalıp duş alıyor ve çamaşırları yıkıyoruz. Dinlendikten sonra tekrar yola çıkıyoruz. Havanın kötü olduğu durumlarda, Eskişehir'e yakın bir yerde yaşadığımız durum gibi, hava nedeniyle iki gün otelde bekledik. Şu an hava güzel, bu yüzden otelde kalmaya gerek yok. Kırsalın ve kamp yapmanın tadını çıkarıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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