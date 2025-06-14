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        Çocukken izlediği babasıyla aynı hastanede görev yapıyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ile kızı Asistan Dr. Çağlasu Türkyılmaz, aynı hastanede hayat kurtarmak için özveriyle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:03
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        Çocukken izlediği babasıyla aynı hastanede görev yapıyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ile kızı Asistan Dr. Çağlasu Türkyılmaz, aynı hastanede hayat kurtarmak için özveriyle çalışıyor.

        Aynı zamanda annesi de acil tıp uzmanı olan Türkyılmaz, hastanede görevli anne ve babasıyla geçirdiği zamanlardan etkilenerek doktor olmaya karar verdi.

        KTÜ Tıp Fakültesi'nden 2023'te mezun olan ve aynı yerdeki Acil Tıp Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Türkyılmaz, yaklaşık 1,5 yıldır hastanenin acil servisinde asistan doktor olarak hizmet veriyor.

        Babasının 14 yıldır göğüs cerrahı olarak çalıştığı hastanede göreve başlayan Türkyılmaz, babasıyla omuz omuza hayat kurtarmak için çalışıyor.

        Asistan Dr. Çağlasu Türkyılmaz, AA muhabirine, işini severek yaptığını belirtti.

        Türkyılmaz, babasıyla aynı hastanede çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Arkamda babam gibi bir desteğim varken memnunum. Şu an her şey gayet güzel gidiyor." dedi.

        Doktor olmaya çok küçük yaşlarda karar verdiğini kaydeden Türkyılmaz, şunları söyledi:

        "Ailede doktor olunca o ortamda büyüyorsunuz. Özellikle annem de acil uzmanı. Onunla birlikte acillerde çok bulundum. O yüzden beni etkileyen şeylerin başında da aslında o geliyor. Hep aklımda doktor olmak vardı. Ekstra bir bölüm ya da bir meslek düşünmeme gerek bile kalmadı. Onların yaptığı işi gördüm, beğendim ve dedim ki 'ben de yapabilirim' öyle doktor olmayı seçtim."

        Türkyılmaz, ilk ve tek tercihinin KTÜ Farabi Hastanesi olduğuna dikkati çekerek, "Çok şükür almam gereken puanı da aldıktan sonra aklımdaki ilk yer burasıydı, burayı tercih ettim. Her şey istediğim gibi oldu." ifadesini kullandı.

        Babasıyla çalışmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Kelimeyle anlatılabilecek bir şey değil ama yani ilk başta bir gurur diyebilirim. Tabi ki onun ismi ile anılıyor ve onunla birlikte konuşuluyor olmak insana ister istemez bir ağırlık getiriyor, bir yük bindiriyor." diye konuştu.

        - "Onun gibi babam olduğu için çok şanslıyım"

        Türkyılmaz, babasıyla çok iyi anlaştıklarına değinerek, şöyle devam etti:

        "Birbirini iyi anlayan iki insanız, ortak çok özelliğimiz var. Biz birlikte yürüyüşe çıkarız, bisiklete bineriz, film zevklerimiz ortaktır. Bir gece alırız elimize çayımızı oturur, filmimizi izleriz, sohbet ederiz. Birbirimizi gerçekten çok iyi anlarız. Öyle özel günleri beklemeyiz. Biz ikimiz de birbirimizi çok sevdiğini söyleyen insanlar değiliz ama en alakasız günde bile giderim sarılırım öperim. Yani onu sevdiğimi söylememe gerek bile kalmaz."

        Babasıyla gurur duyduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Gerçekten babama bana bu zamana kadar verdiği sevgi, güven en çok da sabrı için çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ben bugün olduğum insan olmazdım. Onun gibi babam olduğu için çok şanslıyım." ifadesini kullandı.

        - "Çocukluğundan beri hep bir doktor olma hayali vardı"

        KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Atila Türkyılmaz da yaklaşık 14 yıldır KTÜ Farabi Hastanesi'nde görev yaptığını söyledi.

        Kızıyla aynı hastanede çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Türkyılmaz, "Çocukluğundan beri hep bir doktor olma hayali vardı. Ailede doktor da olunca baştan beri hep doktorluk diye planlanmıştı. Kazandığında tabi çok sevindik. Kazanacağını biliyorduk ama yine de çok sevindik." diye konuştu.

        Türkyılmaz, kızıyla aynı hastanede çalışmanın çok güzel bir duygu olduğuna işaret ederek, "Burada bizim konsültasyonlarımız oluyor. Ben hep bakarım konsültasyonlara. Konsültasyon atmış bize, diyorum 'bizimki burada şu an'. Tabi güzel oluyor." dedi.

        Baba kız ilişkilerinin çok iyi olduğunu aktaran Türkyılmaz, iş ortamında ise durumun biraz daha ciddi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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