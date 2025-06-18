Trabzon Öğretmen Akademisini tamamlayan 156 öğretmene belge verildi

Trabzon Öğretmen Akademisini tamamlayan 156 öğretmen törenle belgelerini aldı.

Vali Aziz Yıldırım, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenlerin görevinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Akademide öğretmenlerin faydalı eğitimler aldığını belirten Yıldırım, "Günün değişen şartlarına uygun olarak her gün kendimizi yenilemek bizim üzerimize bir vazife ki biz de çocuklarımızı, gençlerimizi günün şartlarına göre yetiştirebilirim." dedi.

Eğitimin toplumların hem bugününü hem de yarınını şekillendiren en güçlü unsur olduğunun altını çizen Yıldırım, bu inşa sürecinin temel taşının da öğretmenler olduğunu vurguladı.

Yıldırım, akademide, öğretmenlerin dijital, sosyal ve kültürel donanımlarını arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Alanında yetkin akademisyenler, yazarlar ve uzmanlarla yapılan bu buluşmaların sadece bilgi aktaran değil, gelişen, düşünen, hisseden ve topluma yön veren öğretmen profili inşa etme yolunda çok kıymetli katkılar sunduğuna inancımız tamdır. Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler sadece çocuklarımıza değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine şekil veriyorsunuz. Bilginiz, emeğiniz, özveriniz ve idealinizle Trabzon'u eğitimin öncü şehirlerinden biri haline getiriyorsunuz. Bu çabanız sadece öğrencilerimizin başarısına değil, şehir kültürümüzün zenginleşmesine ve toplumsal gelişimimize de büyük katkı sağlamaktadır. Unutmayın ki yüce Atatürk'ün dediği gibi, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' Bunu sakın unutmayın."