Trabzon'da kooperatifte üretim yapanların hikayesi belgeselde anlatılacak

Trabzon'un Of ilçesinde kooperatif çatısı altında üretim yapan kadın ve özel gereksinimli bireylerin çalışmalarını kamuoyuna anlatmak amacıyla tanıtım filmi çekildi.

Ticaret Bakanlığınca "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Of'taki Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında oluşturulan atölyede seramik ve dekoratif cam ürünleri hazırlayan kadınların ve özel gereksinimli bireylerin başarı hikayesi de kayıt altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kooperatifte gerçekleştirilen çekimlere, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesi Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu da eşlik etti.

Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selma Uzunlar Nuhoğlu, 2023'te kadın istihdamına yönelik faaliyete başlayan kooperatifte, ilerleyen dönemde özel gereksinimli bireylerle de çalıştıklarını söyledi.

Kooperatif çatısı altında oluşturulan atölyede kadın ve özel gereksinimli bireylerle seramik ürünler hazırladıklarını ve cam boyama gibi çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Nuhoğlu, atölye çalışmaları da gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ticaret Bakanlığınca yapılan çalışmaların kendilerine yol haritası oluşturma noktasında katkı sağladığını dile getiren Nuhoğlu, yetkililere teşekkür etti.

Kooperatifler Dairesi Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ise 2025'in "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kooperatifçiliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kooperatifçilik kültürü hakkında vatandaşı bilgilendirmeye yönelik tanıtım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Kooperatiflerin aynı zamanda toplumsal sorumluluk ilkesinin de bir çıktısı olduğunu vurgulayan Ayanoğlu, şunları kaydetti:

"Burada, engelli annelerinin bir araya geldiği, çocuklarımızın el işleriyle kendilerine güvenlerini artırdığı bir ortam sağlandı. Çok ciddi bir çalışmaları var. Kooperatiflerimizin daha görünür olması bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişim ve işletme kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz."