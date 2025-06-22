Trabzon ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.
Trabzon'da AYT'ye 16 bin 341 kişi katıldı.
Erken saatlerden itibaren Ortahisar, Yomra, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerindeki sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda sorun yaşayan öğrencilere yardımcı oldu.
Ordu'da 7 bin 15, Rize'de 5 bin 108, Gümüşhane'de 1890, Artvin'de 6 bin 812 ve Bayburt'ta 2 bin 500 üniversite adayı sınava girdi.
Giresun'da da adaylar üniversiteli olabilmek için ter döktü.
Öte yandan bugün gerçekleştirilecek YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) de Trabzon'da 1877, Ordu'da 822, Rize'de 493, Gümüşhane'de 116, Artvin'de 204, Bayburt'ta 190 adayın katılması bekleniyor.
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