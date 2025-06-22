Trabzon ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Giresun'da da adaylar üniversiteli olabilmek için ter döktü.

Ordu'da 7 bin 15, Rize'de 5 bin 108, Gümüşhane'de 1890, Artvin'de 6 bin 812 ve Bayburt'ta 2 bin 500 üniversite adayı sınava girdi.

Polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda sorun yaşayan öğrencilere yardımcı oldu.

Erken saatlerden itibaren Ortahisar, Yomra, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerindeki sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

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