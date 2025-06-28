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        Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları başladı

        Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:50
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        Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları başladı
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        Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübünce organize edilen yarışlara, Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden start verildi.

        Yarışlara, Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden 32 sporcu katıldı.

        "Optimist" ve "laser" branşlarındaki yarışlar, yarın sona erecek.

        Akyazı Yelken Spor Kulübü Başkanı Adil Duman, açık denizdeki parkurda yarın 6 yarış daha gerçekleştirileceğini ifade etti.

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