Giresun'da yaz Kur'an kursları başladı

Giresun il ve ilçe müftülükleri bünyesindeki Kur'an kursları başladı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaz Kur'an kurslarında çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersinin yanı sıra temel dini bilgiler, temel inanç esasları ve toplumsal hayata yönelik ahlaki bilgiler içerikli derslerin verileceğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini duygu ve düşünce gelişimi açısından son derece önemli olduğunu belirten Kılıçbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dini duygu ve düşünce sahibi olan çocuklarımız bunu davranışlara dönüştüreceklerdir. Temel eğitim çağı ve öncesinde yeterli dini eğitim almayan çocukların hayatları boyunca davranış bozukluğu göstermesi kaçınılmazdır. Bu nedenle yaz Kur'an kursları bizim için son derece önemlidir."

Kılıçbay, kursların günlük 4, haftalık 20 saat olarak gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.