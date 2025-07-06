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        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:14
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Festival kapsamında Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde Filistinli ressam Sliman Mansour'un Filistin temalı "Ben Yıkılmayacağım" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Filistin'in tarihsel belleğini, direniş kültürünü ve kolektif kimliğini sanat aracılığıyla yeniden yorumlayan Mansour, sergisinde 1970'lerden bu yana işgal altındaki bir coğrafyada sanatın hem bir direnç biçimi hem de ulusal kimliğin taşıyıcısı olabileceğini tuvaline yansıtıyor.

        Trabzon Şehir Müzesi'nde de 12 hattatın oluşturduğu "Selam" temalı ayetlerin geleneksel ve modern üslupla yorumlandığı "Selam Ayetleri" sergisi yer alıyor.

        Sanatseverler, sergileri Trabzon Kültür Yolu Festivali boyunca ziyaret edebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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