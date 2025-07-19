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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki mitingde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Orta Doğu'nun ihtiyacı demokratik bir kapsayıcılıktır. CHP, Türkiye için de Suriye için de bütün Orta Doğu için de demokratik kapsayıcılığı savunmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:52 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:04
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki mitingde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Orta Doğu'nun ihtiyacı demokratik bir kapsayıcılıktır. CHP, Türkiye için de Suriye için de bütün Orta Doğu için de demokratik kapsayıcılığı savunmaktadır." dedi.

        Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, partililere ve ailesine başsağlığı diledi.

        Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in, babası gibi mimar olmak istediğini ve YKS'den iyi sonuç aldığını aktaran Özel, şöyle konuştu:

        "Bugün YKS açıklandı. Trabzon çok vicdanlı insanların, çok güzel insanların şehri. Ferdi Başkan hastayken bir gece bir ilaç lazım oldu, 'bu olursa bir şeyler olabilir' dediler. Sistemden baktık, Trabzon'da bir eczanede bir kutu var. Aradık Mustafa Başkanı, sağ olsun geceleyin açtırdılar eczaneyi. İlacı aldı, sabah İstanbul'a uçtu. Oradan karayoluyla Manisa'ya geldi. İlacımızı yetiştirdi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan çok dua getirdi. O kadar çok telefon geldi ki 'Efendim Beşikdüzü'nde şu kadar hatim indirmişler, Maçka'dan şu kadar hatim geldi, şu kadar dua geldi, duasını yaptırın.' Trabzon'un dört bir yanından dua aldık. Maalesef Ferdi Başkan'ı kaybettik, resmini de oraya koymuşsunuz. Kızı Nehir 'babam gibi mimar olacağım' diyordu. Bugün sonuçlar açıklandı, Allah'ın izniyle mimar olacak. Bugün iyi puanlar alan, yüzü gülen bütün evlatlarımızı, gençlerimizi tebrik ediyoruz."

        Özel, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde imam hatipli olduğunu ifade ederek, "İmam hatiplileri kimse bir partiye mal etmesin. Bir partiye itmesin. İmam hatip düşmanlığı yapacağım diye kimse kul hakkına girmesin. Hepsi evladımız." diye konuştu.

        İsrail'in Filistin'de zulüm ve soykırımı 600 günden fazladır sürdürdüğünü dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "60 bine yakın sivil öldü, çoğu kadın ve çocuk. Şimdi ateşkes nutku atanlara bakmayın, son bir haftada 396 sivil daha öldü. Biz Filistin meselesine üçüncü genel başkanımız, başbakan Bülent Ecevit'in samimiyetiyle, Yaser Arafat ile kurduğu dostlukla, biz Filistin meselesine Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının cesaretiyle yaklaşıyoruz. Artık Orta Doğu'da statüko değişiyor. Orta Doğu'da Baas rejimleri gitti, otoriter rejimler yıkıldı. Bunların yerini doldurmaya çalışan mezhepçi dayatmalar da yenildi. Orta Doğu'nun ihtiyacı demokratik bir kapsayıcılıktır. CHP, Türkiye için de Suriye için de bütün Orta Doğu için de demokratik kapsayıcılığı savunmaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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