CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki mitingde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Orta Doğu'nun ihtiyacı demokratik bir kapsayıcılıktır. CHP, Türkiye için de Suriye için de bütün Orta Doğu için de demokratik kapsayıcılığı savunmaktadır." dedi.

Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, partililere ve ailesine başsağlığı diledi.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in, babası gibi mimar olmak istediğini ve YKS'den iyi sonuç aldığını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Bugün YKS açıklandı. Trabzon çok vicdanlı insanların, çok güzel insanların şehri. Ferdi Başkan hastayken bir gece bir ilaç lazım oldu, 'bu olursa bir şeyler olabilir' dediler. Sistemden baktık, Trabzon'da bir eczanede bir kutu var. Aradık Mustafa Başkanı, sağ olsun geceleyin açtırdılar eczaneyi. İlacı aldı, sabah İstanbul'a uçtu. Oradan karayoluyla Manisa'ya geldi. İlacımızı yetiştirdi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan çok dua getirdi. O kadar çok telefon geldi ki 'Efendim Beşikdüzü'nde şu kadar hatim indirmişler, Maçka'dan şu kadar hatim geldi, şu kadar dua geldi, duasını yaptırın.' Trabzon'un dört bir yanından dua aldık. Maalesef Ferdi Başkan'ı kaybettik, resmini de oraya koymuşsunuz. Kızı Nehir 'babam gibi mimar olacağım' diyordu. Bugün sonuçlar açıklandı, Allah'ın izniyle mimar olacak. Bugün iyi puanlar alan, yüzü gülen bütün evlatlarımızı, gençlerimizi tebrik ediyoruz."