        Trabzon Haberleri

        Espiye Belediyesi engelli ve yaşlı bireyler için çalışma başlattı

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, engelli ve yaşlı bireyler için araç park alanları belirlediklerini ve tabela yenileme çalışması yaptıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:19
        Karadere, yaptığı yazılı açıklamada, zabıta ve Belediye Engelli Koordinatörlüğü ekiplerinin, cadde ile sokaklarda tespit ettikleri alanlarda engelli ve yaşlı bireyler için yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Engelli ve yaşlıların daha rahat hareket etmelerini hedeflediklerini belirten Karadere, silinen logo ve işaretlerin yenilendiğini, duraklardaki ceplerde boyama çalışması yapıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

