Espiye Belediyesi engelli ve yaşlı bireyler için çalışma başlattı
Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, engelli ve yaşlı bireyler için araç park alanları belirlediklerini ve tabela yenileme çalışması yaptıklarını belirtti.
Karadere, yaptığı yazılı açıklamada, zabıta ve Belediye Engelli Koordinatörlüğü ekiplerinin, cadde ile sokaklarda tespit ettikleri alanlarda engelli ve yaşlı bireyler için yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Engelli ve yaşlıların daha rahat hareket etmelerini hedeflediklerini belirten Karadere, silinen logo ve işaretlerin yenilendiğini, duraklardaki ceplerde boyama çalışması yapıldığını kaydetti.
