Trabzon'da üreticilere sebze tohumu ile fide dağıtıldı

Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen program ile ıspanak, maydanoz, roka, semizotu tohumları, marul çeşitleri ve kırmızı lahana fidelerinin çiftçilere teslim edildiği ifade edildi.

Trabzon'da çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kışlık sebze tohumu ile fide dağıtımı yapıldı.

