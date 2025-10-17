Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 19:12 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçını, Halil Umut Meler yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47'nci randevuda
        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47'nci randevuda
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okullara ziyaret
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okullara ziyaret
        Trabzon'daki diyaliz hastasının yol sorunu çözüldü
        Trabzon'daki diyaliz hastasının yol sorunu çözüldü
        Trabzon'da "İklim Değişikliği Sürecinde Su ve Orman Yönetimi" paneli düzenl...
        Trabzon'da "İklim Değişikliği Sürecinde Su ve Orman Yönetimi" paneli düzenl...
        Trabzon'da "1. Doğu Karadeniz Çocuk Nörolojisi Sempozyumu" başladı
        Trabzon'da "1. Doğu Karadeniz Çocuk Nörolojisi Sempozyumu" başladı
        Hamsi yılın 9 ayında 19 ülkede alıcı buldu
        Hamsi yılın 9 ayında 19 ülkede alıcı buldu