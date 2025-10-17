Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçını, Halil Umut Meler yönetecek.
