Trabzon'da eşi ve kızını tabancayla yaralayan kişi tutuklandı

Olayda yaralanan anne ve kızın tedavisi ise Ortahisar ilçesindeki hastanelerde devam ediyor.

Bahçecik Mahallesi'nde dün gece eşi H.H. (53) ile kızı H.İ.H.'yi (23) tabancayla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.H.'nin (57), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Trabzon'da eşi ve kızını tabancayla ateş ederek yaralayan kişi tutuklandı.

