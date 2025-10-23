Of'ta "Adım Zeka, İşim Oyun" projesinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen "Adım Zeka, İşim Oyun" projesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
28 Şubat İlkokulu'ndaki ilçe finali yarışlarına katılan öğrenciler, reversi, hedef 5, pentago, kulami oyun kategorilerinde mücadele etti.
Yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri konferans salonunda düzenlenen törenle verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Canan Çolak Seymen, yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, "Geleceğin dünyasında doğru düşünme ve doğru hamle çok önemli. Bizler bu oyunlarla sizleri bu yolda teşvik etmeye, özendirmeye çalışıyoruz." dedi.
