Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, Papara Park'ta saat 20.00'de ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
