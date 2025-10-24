Uzungöl'de Gazze için kermes düzenlendi

Kaymakam Ali Sapmaz ile Belediye Başkanı Hanefi Tok'un da katıldığı kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şehit Mehmet Aygün İlkokulu ile Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen kermeste, yiyecek ve hediyelik eşyalar yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.