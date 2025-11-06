Akçaabat'ta halı ve kilim dokuma kursu ilgi görüyor

Akçaabat Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen halı ve kilim dokuma kursuna katılan kadınların, geleneksel el sanatını yaşatarak aile bütçesine katkı sağladıkları belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, usta öğreticiler eşliğinde halı ve kilim dokumayı öğrenen kadınların, el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kadınlara yönelik açılan kursun hem kültürel mirasın yaşatılması hem de kadın istihdamına katkı açısından önemli olduğunu belirtti.

Ekim, kadınların el emeğini, üretkenliğini ve azmini her zaman önemsediklerini ifade ederek, "Açtığımız kurslarla hem geleneksel el sanatlarımızı geleceğe taşıyor hem de kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasına destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.