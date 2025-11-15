Trabzon'da KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon verildi.

Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesindeki bir otelde organize edilen resepsiyonda, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca özgürlüğü, onuru ve varlığını koruma mücadelesi verdiğini, en zor şartlarda dahi bağımsızlık idealinden vazgeçmediğini belirten Yıldırım, "15 Kasım 1983 tarihi, bu mücadelenin şanlı bir nişanesi olarak tarihe geçmiştir. Bugün, bu kutlu günün yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkının azmini, dirayetini ve vatan sevgisini bir kez daha hürmetle yad ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine yön veren başta Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere tüm mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.