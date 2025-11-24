Trabzon'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçede dolmuş şoförü olarak çalışan L.B. ile M.Ç. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
M.Ç'nin tabancayla ateş ettiği L.B. ağır yaralandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan L.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
