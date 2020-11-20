Takım elbiseli seyyar satıcı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takım elbiseli seyyar satıcı

DHA

Takım elbiseli seyyar satıcı


Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde `kravatlı tatlıcı´ olarak tanınan Tuncay Öztürk (46), takım elbise ve kravatıyla 4 yıldır, evinde ürettiği halka tatlılarını seyyar tezgâhında satıyor. Her sabah ütülü takım elbise giyip, tıraş olarak tezgâhının başına geçen Öztürk, nedenini işine duyduğu saygıya bağlıyor. 
İlçede yaşayan tatlı ustası Tuncay Öztürk, evinde oluşturduğu imalathanesinde ürettiği halka tatlılarını satarak geçimini sağlıyor. İlçede `kravatlı tatlıcı´ olarak tanınan Tuncay Öztürk, takım elbise ve kravatıyla halka tatlılarını özenle dizdiği seyyar tezgâhında sokak sokak gezerek satıyor. 4 yıldır her sabah ütülü takım elbise giyip, tıraş olarak tezgâhının başına geçen Öztürk, müşterililerinin yanı sıra ilçeye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. İlçede kimileri, tatlı satın aldığı Öztürk´le anı fotoğrafı çektiriyor. Yazın açık, kışın ise koyu renk takım elbise giymeyi tercih eden tatlıcı Öztürk, salgın tedbirleri kapsamsında hijyen kurallarına da son derece önem veriyor. Takım elbisesiz tezgâhının başına geçmeyen Öztürk, nedenini işine duyduğu saygı olarak nitelendiriyor.
`İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR´
Gurur duyduğu işini, temiz ve saygılı şekilde yaptığını anlatan Tuncay Öztürk, "İlçede 2016 yılından beri bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu işten temin ediyorum. Bunu yaparken kılığımıza, kıyafetimize, temizliğimize, hijyenimize azami ölçüde özen gösteriyorum. Takım elbiseyle seyyar satıcılık yapmak çok alışılagelmiş bir durum olmadığından insanların dikkatini çekiyor. Fakat bana göre olması gereken bu. Bu şekilde insanlardan beğeni kazandım, teveccühleri daha fazla arttı. Özgüvenimiz de arttı. Çok para kazanmayla öğünmekten ise insanlardan teveccüh kazanmakla öğünmek bana göre daha güzel, daha hoş ve daha heyecan verici. Bu şekilde helalinden rızkımızı kazanmaya uğraşıyoruz" dedi.
`ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR´
Öztürk´ün çevrede örnek teşkil ettiğini söyleyen Necmettin Sarı, "Bir insanın kendi işine değer verdiği, saygı gösterdiği bir biçimde kılık kıyafetiyle birlikte bizlere örnek teşkil eden Tuncay Beye çok teşekkür ediyoruz. Sürmene´mizde bir tatlı satıcısı, modern kıyafeti ile beraber hiçbir gün aksatmadan bu hizmeti vermeye devam ediyor. Bize vermiş olduğunuz bu hizmetten dolayı göz nezaketimizi bozmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. İşini severek, saygıyla yapıyor. Tatlısı da meşhurdur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ
2020-11-20 08:07:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Baba ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Baba ve oğlu yaralandı
400 metre uçuruma yuvalandılar, hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktılar Uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen kamyonet içerisindeki baba ve oğlu yaralı olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER 400 metre uçuruma yuvalandılar, hurdaya dönen ...
Trabzon´da, 176 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon´da, 176 litre sahte içki ele geçirildi
Trabzonspor´da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam ...
Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor
Bizans dönemine ait 8 mezar bulunmuştu, kazı çalışmaları tekrar başlayacak Tarihi 1100’lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü için hazırlık çalışmaları yapılıyor Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile bir kilisenin bulunduğu Akçakale Kalesi’nin aslının nasıl olduğu tespit edilecek
YEREL HABERLER Bizans dönemine ait 8 mezar bulunmuştu, kazı ...
Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi
YEREL HABERLER Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik ...
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
YEREL HABERLER Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ...
Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan ...
Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda tuttu
YEREL HABERLER Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda ...
Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor
YEREL HABERLER Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar ...
Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve ...
GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak
YEREL HABERLER GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X