135 yıldır gemilere yol gösteriyor Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yoroz Feneri'nde 135 yıldır aynı aile fertleri hizmet veriyor

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yoroz (Işıklı) Feneri 135 yıldır gemilere yol gösteriyor.

Yoroz Burnu, Karadeniz’de Sinop burnundan sonra karanın denize girdiği en büyük burun. Gemilerin bu burna bindirmemesi için Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1886 yılında Fransız mühendislere yaptırılan fenerde, yapıldığı günden bugüne hep babadan oğula Bozoklu ailesi fertleri görev yaptı. Bugüne kadar Yoroz Feneri'nde babadan oğula Mustafa Birinci, Salih Bozoklu ve Abdullah Bozoklu görev yaparken, 1990’lı yılllardan günümüze kadar da Salih Zeki Bozoklu görev yapıyor.

Yapıldığı ilk yıllarda asetilen tüple çalışan fener 1926 yılında yenilenirken, 1926’dan itibaren gaz lambası ile çalıştırıldı. Ardından elektrikli sisteme geçilen fener, 2000 yılından sonra da son haline kavuştu. Fener içerisinde şu anda 6 lamba bulunurken, bu lambalardan herhangi biri çalışmaz hale gelirse otomatik olarak diğeri yanmaya başlıyor. Gece boyunca yanan ve sürekli dönen fener, gündüz olduğunda fotosel sayesinde kapanıyor.

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