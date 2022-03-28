Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsa, başaramazdık" Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: "2010-2011'i unutmadan, 11 yıl sonra tekrar şampiyonluğa koşuyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsa, başaramazdık" Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: "2010-2011'i unutmadan, 11 yıl sonra tekrar şampiyonluğa koşuyoruz"

İHA

Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsa, başaramazdık" Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: "2010-2011'i unutmadan, 11 yıl sonra tekrar şampiyonluğa koşuyoruz"

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, lider durumda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan takıma dikkat çekerek, "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsaydı başaramazdık" dedi.
Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iyice yaklaşılan şampiyonluk yolunda yaşananları, duygularını, heyecanını ve kaygılarını, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Dergisi'ne anlattı. Bordomavili ekibin yıllarca birçok haksızlığa uğradığını belirterek sözlerine başlayan Sürmen, "Öncelikle, 201011’i asla unutmadan, asla vazgeçmeden, 38 yıl değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz. Bunun için çok bedel ödendi, çok mücadele edildi. O kupanın Trabzon’a gelmesi, hem Trabzonspor’un yeniden Anadolu beyliğindeki yerini perçinleştirmesine, hem de taraftarın kulübü daha da sahiplenme duygusuna çok katkısı olacaktır. Trabzonspor yıllardır birçok haksızlığa uğradı, emeği çalındı. Bunların altından çıkmak kolay değil. Ama bu büyük camia hep dik durdu, asla yılmadı ve ayağa kalkmasını bildi. Nihayet resmi olarak bunun meyvesini alma zamanı geldi. Bu süreçte çok büyük mücadeleler var, emek var, planlama, iyi uygulama ve tabii ki birliktelik var. Kolay gelinmedi buralara. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcusu, taraftarı, basını, camianın bütün dinamikleri son dönemlerde hep doğru adımlar attı. Bu birliktelik büyük bir güç doğurdu, şampiyonluk yolundaki engeller zaten ancak bu güçle aşılabilirdi. Yani puzzle doğru kuruldu, özenle uygulandı, başarı böyle geldi" ifadelerini kullandı.

"Trabzon her anlamda özeldir"
"Trabzon şehrinin kendine has bir özelliği var, dünyada istisnai şehirlerinden biridir" diyen Ali Sürmen, "Taraftarın yüzde 99,5’i Trabzonsporludur, başka bir takımı tutmak bu insanların aklına gelmez. Bunun Türkiye’de zaten örneği yok, dünyada birkaç şehrin böyle bir özelliği vardır. Sen bu futbol aklını, bu duyguyu, bu gücü anlamadan, başka kulüp aklıyla başkanlık veya hocalık yapamaz, burada futbolcu olamazsın. Trabzon her anlamda özeldir. Buraya dışarıdan gelenler nereye geldiğini bilecek, müzesini, taraftarını, gücünü görecek, hissedecek. Şimdiki bütün ekip bunu iyi özümsedi, başarının temel unsurlarından biri de bu oldu" dedi.

"Mirasçılar, miras bırakanları unutmamalı"
Sürmen, "Trabzon’da 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapılmadı. Trabzonspor’un bütün şampiyonluklarını yaşamış şanslı gruptan biriyim. Yönetimin, şampiyonluğun gerçekleşmesi halinde kutlama konusunda özel çalışmaları olacaktır. Bunun dışında biz Divan Kurulu olarak katkı sağlamak istiyoruz. Başkan Ağaoğlu’nun da bilgisi var; vakit geçirmeden bu kulübü kuranlar ve bu kulübü bugüne getiren bütün başkanlarından sağ olanları bulundukları yerlerde ziyaret edeceğiz, vefat edenleri mezarları başında anacağız. Şampiyonluk yılını bir vefa yılına çevirmek istiyoruz. Çünkü onların emekleri çok büyük. Hiçbir başkan kulübe zarar vermek için gelmez, hiçbir ayrım yapmadan hepsini kurul başkanları olarak ziyaret edeceğiz. Trabzon böyle bir şehir olmalı, mirasçılar, miras bırakanları unutmamalı" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk için çok canlar verdik. Şampiyon olduk diye can vermeyelim"
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, coşkularımızı güçlü yaşayan bir toplum olduklarını belirterek, "Ama şampiyonluk gelince kontrolü elden bırakmamalıyız. Bir can kaybı bütün sevincimizi alır. Camiadan ve birçok yerde aldığımız en büyük kaygı, kutlamalar sırasında can kaybının yaşanması. Çünkü büyük bir coşkuya hazırlanıyor insanlar. Taraftarlarımızdan özellikle silah kullanmamalarını istiyoruz. Yöremizde böyle bir gelenek olabilir ama biz çalınan şampiyonluklar için can verdik, şampiyon olduk diye can vermeyelim artık. Öte yandan, toplu kutlama için stat alanı yetmeyecek, bunun için yeni bir alan belirlenmeli bence, valiliğin idari yönlendirmesiyle bu iyi planlanmalı. Kendi adıma ise; şampiyonluk kesinleştiğinde ne yaşayacağımı bilmiyorum ama şimdiden gözlerim doluyor" ifadelerini kullandı.

"Uzun vade planlar önemli"
"2018’de Ahmet Ağaoğlu geldiğinde sabır istemişti" diyen Sürmen, "Bu süreçte belki transfer yasaklarının da etkisiyle genç oyunculara da yöneldik, yabancı oyuncularla iyi harmanladık. Ama genç oyuncuların sürekli gündemde olması da çok sevindirici. Geleceği düzenlerken Trabzonspor’un mutlaka, sadece Trabzon değil ülkenin neresinde olursa olsun yetenekli gençleri bünyesine alıp yeni isimleri çıkartması gerekir. Bu olmazsa olmazdır. Uzun vadede, şampiyonluk kadar önemli ve bu konuda sağlam adımlar atılıyor" dedi.

"Mahalle sahaları gitti, akademiler geldi"
Sürmen, Trabzonspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını ve bir kültür olduğunu da ifade ederek "Trabzonspor sadece bir futbol kulübü değildir. Bir kültürdür, okuldur. Kuruluş felsefemizden asla vazgeçemeyiz. Mazimiz, başarılarımız, efsane isimler bizim gururumuzdur. Ama zaman, teknoloji, her şey değişti. Daktilo ile başladık mesleğe ama şimdi bilgisayar kullanıyoruz, artık işimizi cep telefonu ile hallediyoruz. Eskiden futbolcular mahalle sahaları, toprak zeminlerinde yetişirdi, şimdi akademiler oluştu, çim sahalarda hazırlanıyorlar. Antrenman teknikleri, tedavi yöntemleri, her şey değişti. Teknolojiyle bilimle yolumuzu sürdürmeli, öz evlatlarımızın yanı sıra nerede olursa olsun genç isimleri bulup bu kültürle yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Yerel basına teşekkür"
Yerel basına da teşekkür ederek sözlerine devam eden Ali Sürmen, "Trabzonspor’un bugün geldiği noktada Trabzon basının da önemli bir yeri var. Ulusal basının dışlayıcı, ezici açıklamalarına rağmen Trabzon basını, şampiyonluk mücadelesinde büyük katkı sağlamaktadır. Trabzon’daki spor basınına özellikle teşekkür ediyorum. Çok sağduyulu davrandı hep. Bu yolda tabii ki çatlak sesler oldu ama çoğunluğun altında kaldı, sağduyu galip geldi. Ne yazık ki kendini dünyanın merkezi sanan insanlar var. Ama ismi bilinmeyip kulübe büyük hizmet edenler de var. Belki ileride 2015 sonrası Divan Kurulu Başkanlığım dönemimde yaşananları kitap yazabilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak üzere Genellikle Ramazan ayına az bir süre kala bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya getirilirken son yıllarda bu gelenek neredeyse unutuldu
YEREL HABERLER Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak ...
Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişi ...
Trabzon’da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını ...
Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
İnce Trabzon’da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Biz sadece eleştirmiyoruz çözüm de öneriyoruz”
YEREL HABERLER İnce Trabzon’da Memleket Partisi Genel Başkanı ...
Çaykara ve Dernekpazarlı kadın girişimciler kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirdi
YEREL HABERLER Çaykara ve Dernekpazarlı kadın girişimciler ...
Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ötelemeyin´ uyarısı geldi
YEREL HABERLER Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ...
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)
YEREL HABERLER Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine ...
Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi Kazada hayatını kaybeden ikisi kardeş, 4 kişinin dünürleri ile birlikte torunlarının nişanından döndükleri öğrenildi
YEREL HABERLER Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen ...
Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı
YEREL HABERLER Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen aracın ...
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine ...
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
YEREL HABERLER Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine ...
Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü
YEREL HABERLER Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen ...
Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
Seyir halindeki cipi durdurup, sürücüyü bacağından vurdu
YEREL HABERLER Seyir halindeki cipi durdurup, sürücüyü bacağından ...
Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 ...
TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 - Sivas Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 - Sivas Belediyespor: 0
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, yarışmacı, üretken ve örnek bir model olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, yarışmacı, üretken ve örnek bir model ...
Milletvekili Ayvazoğlu’ndan yürekleri ısıtan ziyaretler
YEREL HABERLER Milletvekili Ayvazoğlu’ndan yürekleri ısıtan ...
Bosnalı Bilal'in 4 yılık sessizliği, Türkiye´de son buldu
YEREL HABERLER Bosnalı Bilal'in 4 yılık sessizliği, Türkiye´de son ...
Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar Sepet örücülüğü kursuna emekli öğretmenler, hemşireler ve doktorlar ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar Sepet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.