Trabzon yerel basınından hakeme büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçı yöneten hakem Ümit Öztürk'ün kararları tartışılırken, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı son 3 karşılaşmanın ardından da hakemler eleştiri konusu oldu.
Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan ve son olarak Galatasaray'a da 3-1 yenilerek zirve yarışındaki 3 rakibine de puan kaybeden Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçlarda görev yapan hakem Umut Meler'in yönetimine, Galatasaray maçının ardından da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu hakem Ümit Öztürk'ün yönetimine tepki gösterdi.
Yerel gazeteler de Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın orta hakemi Ümit Öztürk'ün yönetimine sert tepki gösterdi.
Manşetlerinde Ümit Öztürk'e sert eleştiriler yönelten gazetelerde öne çıkan ifadeler şöyle:
Günebakış gazetesi:
"VAR'ınız batsın", "Önce Başakşehir, şimdi Galatasaray... Trabzon'u yine yaktılar!"
Sonnokta gazetesi:
"Kirli ittifak", "Galatasaraylı Ümit Öztürk görevini yaptı"... Gazete, hakem Öztürk'ün ve Galatasaray Teknik Direktörü de Fatih Terim'in birlikte yüzlerinin yer aldığı fotoğrafları da ön plana çıkardı.
Taka gazetesi:
"Türk futbolunun yüz karası", "Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nı söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katledildi"
Kuzey Ekspress Gazetesi:
"Evine götürdüğün ekmek haram olsun" başlığını okuyucularıyla paylaştı. Ümit Öztürk'ün de yer aldığı Rodallega ve Nwakaeme'nin fotoğrafını da paylaştı.
Karadeniz Gazetesi:
"Trabzonspor'u Galatasaray değil, babadan cim-bomlu Ümit Öztürk katletti", "Bunu yalnız biz değil bütün Türkiye söylüyor. Operasyon çocuğu Ümit Öztürk"
Günebakış Gazetesi:
"Önce Medipol Başakşehir şimdi Galatasaray.. Trabzon'u yine yaktılar. 'VAR'ınız batsın", ""Katliam"
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