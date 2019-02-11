Trabzon yerel basınından hakeme büyük tepki!

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Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan ve son olarak Galatasaray'a da 3-1 yenilerek zirve yarışındaki 3 rakibine de puan kaybeden Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçlarda görev yapan hakem Umut Meler'in yönetimine, Galatasaray maçının ardından da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu hakem Ümit Öztürk'ün yönetimine tepki gösterdi.