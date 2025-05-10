Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılarda goller 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

Ligde geride kalan 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, puanını 86 yaptı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alıyor. Bu sonucun ardından Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETECEK Trabzonspor galibiyetiyle puanını 86'ya çıkartan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinden 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

REKLAM TRABZON'DA PENALTI İTİRAZI 44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu. Hakem Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti. Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI Kayserispor (Ev) Göztepe (Deplasman) Başakşehir (Ev) TRABZONSPOR'DA ENİS DESTAN SAKATLANDI Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan, sakatlandı. Enis, bir süre oyuna devam etmek istedi ancak daha sonra kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Bordo-mavililerde sakatlanan Enis Destan yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.

DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak. REKLAM GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.