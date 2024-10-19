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        Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililere galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Edin Visca kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:34
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        Fırtına, Başakşehir'i Visca'yla yıktı!
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Bordo-Mavililere galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Edin Visca kaydetti.

        Ligde yenilgisi bulunmayan Trabzonspor 6 beraberlik ve 2 galibiyetle puanını 12 yaparken Başakşehir ise 4 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle 14 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmada Göztepe ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

        ŞENOL GÜNEŞ 1000. MAÇINA ÇIKTI REKOR KIRDI!

        Trabzonspor'da Şenol Güneş, RAMS Başakşehir ile oynanan maçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 1000. resmi maça çıktı.

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        Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de 7, Güney Kore'de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem de A Milli Takım'ın başında görev yaptı.

        Trabzonspor Kulübü de maç öncesi sosyal medya hesaplarından, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz." paylaşımını yaptı.

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

        28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

        62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

        68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.

        80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

        90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0

        90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 74 Serdar Saatçi), Ozan Tufan, Visca (Dk. 90+4 Barisic), Cham (Dk. 74 Bardhi), Draguş (Dk. 82 Cihan Çanak), Banza

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 75 Figueiredo), Crespo (Dk. 90 Onur Ergün), Berat Özdemir, Kemen (Dk. 75 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 31 Davidson), Piatek (Dk. 90 Keny)

        Gol: Dk. 90+1 Visca (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 56 Kemen, Dk. 73 Crespo, Opoku (Maç bitimi) (RAMS Başakşehir)

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