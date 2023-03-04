Karşılaşmanın ilk golü 51. dakikada Ümraniyespor forması giyen Sekidika'dan gelirken ikinci gol ise 65. dakikada yine Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir'den geldi.

Bordo-mavililer 38 puanda kalırken, Ümraniyespor ise puanını 18 yaptı.

Trabzonspor'da Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Bakasetas forma giyemedi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yan direkten döndü.

8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.

13. dakikada Doğucan Haspolat'ın sağdan ortasında yakın mesafede Umut Bozok'un kafa ile dokunduğu ve kaleci Orkun Özdemir'i aşan topu, Mustafa Eser kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada sakatlanan Trezeguet'in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

41. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar'ın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

51. dakikada konuk takım öne geçti. Mrsic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Sekidika topu filelere gönderdi: 0-1

57. dakikada golü atan Sekidika sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu futbolcunun yerine Bettaieb oyuna dahil oldu.

60. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Glumac'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

65. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda, Mrsic'in kafa ile aşırdığı topu altıpas çizgisi önünde Umut Nayir diziyle dokunarak filelere yolladı: 0-2

73. dakikada Gomez'in ceza alanı hemen dışından şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Orkun Özdemir son anda uzanarak kornere çeldi.

83. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin soldan ortasında, Gomez'in kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Orkun Özdemir uzaklaştırdı. Daha sonra topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

Konuk takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.