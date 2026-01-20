Habertürk
        Trabzonspor, 19 puanı içerde 19 puanı dışarda topladı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, 19 puanı içerde 19 puanı dışarda topladı

        Trabzonspor, Süper Lig'de 18 haftada topladığı 38 puanın yarısını iç sahada, yarısını deplasmanda alarak dengeli performansıyla dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:58
        Trabzonspor, 19 puanı içerde 19 puanı dışarda topladı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de geride kalan 18 haftada elde ettiği 38 puanın yarısını iç sahada, diğer yarısını ise deplasman maçlarında elde etti.

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, bu süreçte 35 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

        Karadeniz ekibi, topladığı 38 puanla haftayı sırada tamamladı.

        İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

        Trabzonspor, iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sahasında 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo-mavililer, taraftarına 17 kez gol sevinci yaşatırken, rakiplerine ise 7 gol izni verdi. Evinde 19 puan toplayan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte sahasında mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri oldu.

        DEPLASMANDA DA 19 PUAN

        Deplasman maçlarında da etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor, rakiplerine konuk olduğu 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. Rakip fileleri 18 kez havalandıran bordo-mavililer, kalesinde 14 gole engel olamadı. Karadeniz temsilcisi, evinde olduğu gibi deplasmanlarda da 19 puanı hanesine yazdırdı.

