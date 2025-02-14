Trabzonspor, 2025 yılında şansızlığını kırmak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzospor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu müsabakayla birlikte büyük maçlardaki şanssızlığını değiştirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 2024 yılında söz konusu 3 takımı mağlup edemezken, son 7 karşılaşmada da 6 mağlubiyeti, 1 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA DRAMATİK SONUÇLAR

Trabzonspor, 2024 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaştı ve son saniyelerde yediği golle 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetti. Karadeniz ekibi, rakibine karşı ligde ise 2-0 yenilirken, Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY KARŞISINDA AĞIR YENİLGİLER Bordo-mavili taraftarlar, 2024 yılında Galatasaray'a karşı alınan farklı mağlubiyetlerle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bordo-mavililer, 21 Ocak 2024 sahasında 5-1, 16 Aralık 2024'te de İstanbul'da 4-3'lük skorla kaybetti. FENERBAHÇE İLE OLAYLI MAÇLAR 2024 yılında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki iki karşılaşma da büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki maç da Trabzon'da oynandı ve 3-2'lik skorlarla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İlk maçta yaşanan saha olayları uzun süre gündem oldu.