Trabzonspor, 238 gün aradan sonra seri yakaladı!

Trabzonspor’da Antalyaspor’un ardından Sivasspor karşısında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maç (Antalyaspor, Sivasspor) kazanıp, 25 puanla 9’uncu sıraya yerleşti. Karadeniz ekibi bu galibiyetle, 22 Ekim 2022’den beri (822 gün sonra) Sivasspor karşısında galibiyet elde etti. Sivasspor karşısında ortaya koyduğu mücadele ile de bambaşka bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takım ayrıca bu sezon Süper Lig’de en fazla organize hücum üretilen maçı oynadı.

Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü iç sahada hanesine yazdıran bordo-mavililer, 25 puanın 21'ini seyircisi önünde kazandı.

REKLAM EDİN VİSCA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR Trabzonspor’un 2021-22 sezonu devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Bosnalı oyuncu Edin Visca, ikinci baharını yaşıyor. Başarılı oyuncu, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adeta takımını ateşleyen isim olmaya devam ediyor. Edin Visca, dün akşam Trabzonspor formasıyla çıktığı 100'üncü maçında, 2010-11'den bu yana Süper Lig'de 100 asiste ulaşan ilk oyuncu olma başarısını da gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylelikle Süper Lig kariyerinde 100 gol ve 100 asist üreten isimler arasında da yer aldı. UĞURCAN KALESİNİ GOLE KAPATTI Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır ise bu sezon ortaya koyduğu performansa üzerine koymaya devam ediyor. Başarılı eldiven, bordo-mavili takımla çıktığı son 5 resmi maçta 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

BANZA ZİRVEDE Trabzonspor’un golcü oyuncusu Simon Banza, Sivasspor filelerine attığı golle, gol sayısını 13’e çıkarttı. Başakşehirli Krysztof Piatek ile zirveyi paylaşan golcü oyuncu, Sivasspor karşısında bir de penaltı kaçırdı.