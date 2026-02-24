Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber!
Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncu Folcarelli hakkında kötü haber geldi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.
NE KADAR UZAK KALACAK?
HT Spor Yorumcusu Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Trabzonspor'da Folcarelli'nin 7-10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.