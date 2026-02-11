Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!
Trabzonspor'da Paul Onuachu, takımla çalışmalara başladı. Bordo-mavili takımda Fenerbahçe maçı öncesi Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor.
Giriş: 11.02.2026 - 16:50 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:51
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavili takımda bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Samsunspor ile oynanan maçta ayağına darbe alan Paul Onuachu takımla çalışmalara başladı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor.
