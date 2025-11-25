Trabzonspor açıkladı: Edin Visca ameliyat oldu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rams Başakşehir'e karşı oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın ameliyat edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Edin Vişça başarılı bir operasyon geçirdi

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Vişça’ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi."