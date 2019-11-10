Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yarımcı hakemlik görevlerini üstlenecek. Karadeniz ekibi, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. 16 puana sahip olan bordo-mavililer, Alanyaspor karşında 3 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

TRABZONSPOR: 0 - ALANYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Medical Park

SAAT: 16.30

YAYIN: beIN Sports 2

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Hosseini, Kamil, A. Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

7. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet alırken, Alanya temsilcisi ise 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

FIRTINA İLK PEŞİNDE

Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavili takım şimdiye kadar turuncu-yeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi. Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi.

ÜNAL KARAMAN'IN '61' HEYECANI

Trabzonspor´da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Karaman, Alanyaspor maçıyla birlikte takımın başında Trabzon´un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61´inci maçına çıkmış olacak.