Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Trabzonspor ile lider Medipol Başakşehir karşılaşıyor...
Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan Başakşehir, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen Trabzonspor ise, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
22. RANDEVU
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya geliyor. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.
TRABZONSPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. stanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.
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