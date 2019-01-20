Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Trabzonspor ile lider Medipol Başakşehir karşılaşıyor...

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan Başakşehir, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen Trabzonspor ise, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

22. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya geliyor. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

TRABZONSPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. stanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.