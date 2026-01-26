Habertürk
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Amacımız uzun vadeli bir yol haritasıdır - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Amacımız uzun vadeli bir yol haritasıdır

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, günü kurtaran adımlar yerine kulübün geleceğini inşa edecek uzun vadeli bir yol haritası izlediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:30
        "Amacımız uzun vadeli bir yol haritasıdır"
        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin günü kurtaran tercihler yerine kulübün geleceğini inşa edecek uzun vadeli bir yol haritası oluşturmak olduğunu söyledi.

        Başkan Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, takımın sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansın bir eşik niteliği taşıdığını belirterek, "Yaşananlar ve yaşanamayanlar birlikte değerlendirildiğinde bu dönemin önemli kazanımlar barındırdığını görüyoruz. Birçok maçta oyun cesareti gösteren, sorumluluk alan ve bireysel gelişim sinyalleri veren oyuncularımız oldu. Bu kazanımlar geleceğin temel taşlarıdır" dedi.

        "SAKATLIKLAR VE AFRİKA KUPASI SÜRECİ ETKİLEDİ"

        Sezon içerisinde yaşanan sakatlıkların ve Afrika Uluslar Kupası’na giden oyuncuların kadro bütünlüğünü olumsuz etkilediğini ifade eden Doğan, "Bazı haftalarda kadro istikrarımız zayıfladı ve bu durum oyunun sürekliliğini zorladı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen hedeflerimizden kopmadık, yarışın içinde kalmayı başardık ve oyun kimliğimizi koruma iradesi gösterdik" diye konuştu.

        "TEKNİK YAPILANMANIN MERKEZİNDE FATİH TEKKE VAR"

        Teknik Direktör Fatih Tekke ile yürütülen sürecin planlamanın merkezinde yer aldığını vurgulayan Doğan, "Hocamızın sahaya bakışı, oyuna yaklaşımı ve kulübün geleceğine dair perspektifi bizim için çok kıymetli. Kadro değerlendirmeleri, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer planlamaları bu futbol aklı doğrultusunda şekillenmiştir. Amacımız günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritasıdır" ifadelerini kullandı.

        Devre arası transfer döneminin bu planlamanın önemli bir adımı olduğuna dikkat çeken Doğan, "Takımı güçlendirecek, oyuna doğrudan katkı sağlayacak, bu yapının parçası olacak oyuncularla ilerlemek istiyoruz. Gençlerle tecrübeyi doğru dengede buluşturarak sahada süreklilik sağlayacak bir yapı kurma hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

        "HER ADIM YARINI DÜŞÜNEREK ATILIYOR"

        Trabzonspor camiasına da seslenen Başkan Doğan, kulübün güçlü bir futbol kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor’un hafızasında bu kültür zaten var. Yapılan şey, bu mirası bugünün futbol gerçekleriyle yeniden buluşturmaktır. Başkanlık makamı ve teknik heyet aynı hedefe bakıyor. Attığımız her adım yarını düşünerek atılmaktadır. Ortaya çıkacak tablo; kimliğini bilen, sahada ne istediğini net biçimde ortaya koyan ve bunu istikrarlı şekilde sürdüren bir Trabzonspor olacaktır. Bu yol kolay değil ama doğru yoldur" cümlelerine yer verdi.

