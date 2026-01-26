Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin günü kurtaran tercihler yerine kulübün geleceğini inşa edecek uzun vadeli bir yol haritası oluşturmak olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, takımın sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansın bir eşik niteliği taşıdığını belirterek, "Yaşananlar ve yaşanamayanlar birlikte değerlendirildiğinde bu dönemin önemli kazanımlar barındırdığını görüyoruz. Birçok maçta oyun cesareti gösteren, sorumluluk alan ve bireysel gelişim sinyalleri veren oyuncularımız oldu. Bu kazanımlar geleceğin temel taşlarıdır" dedi.

"SAKATLIKLAR VE AFRİKA KUPASI SÜRECİ ETKİLEDİ"

Sezon içerisinde yaşanan sakatlıkların ve Afrika Uluslar Kupası’na giden oyuncuların kadro bütünlüğünü olumsuz etkilediğini ifade eden Doğan, "Bazı haftalarda kadro istikrarımız zayıfladı ve bu durum oyunun sürekliliğini zorladı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen hedeflerimizden kopmadık, yarışın içinde kalmayı başardık ve oyun kimliğimizi koruma iradesi gösterdik" diye konuştu.