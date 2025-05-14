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        Trabzonspor'da Batagov sakatlandı

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin Ukraynalı stoperi Batagov, 45. dakikada sakatlandı ve yerini Lundstram'a bırakmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 21:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:44
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        Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ilk yarısında bordo-mavili futbolcu Batagov sakatlandı.

        Maçta etkili bir performans sergileyen ve kritik müdahalelerde bulunan Ukraynalı stoper, 45. dakikada tehlikeli bir atağı uzaklaştırdıktan sonra kasığından sakatlık yaşadı.

        Batagov, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini Lundstram'a bıraktı.

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