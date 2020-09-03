Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır" denildi.