Trabzonspor'da Borna Barisic ve John Lundstram sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John David Lundstram, sağlık kontrolünden geçti.
Giriş: 24.06.2024 - 18:10 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:10
Bordo-mavililer, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Borna Barisic ve John David Lundstram'ı bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirdi. İki oyuncunun da Trabzon'a gelerek ilk hazırlık kampına katılması bekleniyor.
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