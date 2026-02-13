Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke ilk peşinde! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Fatih Tekke ilk peşinde!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında büyük maçlardaki ilk galibiyetini almak için Fenerbahçe karşısına çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 13.02.2026 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Tekke ilk peşinde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray’ın 7, Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, ligin 22. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek.

        Zorlu müsabaka, bordo-mavili takım açısından zirve yarışında daha iddialı bir konuma gelmenin yanı sıra derbi hasretini de sonlandırma fırsatı sunuyor. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin bordo-mavili takımın başında büyük maçlardaki ilk galibiyetini alma ihtimali sebebiyle mücadelenin önemi daha da artıyor.

        REKLAM

        BÜYÜK MAÇLARDA GALİBİYET ÇIKMADI

        Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda çıkış yakalasa da büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da birer olmak üzere oynadığı toplam 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Trabzonspor söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜÇÜNCÜ SINAV

        Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, sarı-lacivertliler ile ligde oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 5 gol gören Karadeniz temsilcisi, 1 gol atabildi. İstanbul’da oynanan mücadeleler 4-1 ve 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor, Tekke’nin görev yaptığı dönemde büyük maçlarda 5 gol bulurken, 17 gole ise engel olamadı.

        Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililerin büyük maçlarda aldığı sonuçlar:

        Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

        Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

        Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası)

        Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0

        Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

        Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3

        Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 1 (Süper Kupa yarı final)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?

        İzmir'de "yağmur bombası" tartışması yeniden gündemde.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü