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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Orsic şoku! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Orsic şoku!

        Trabzonspor'un Hırvat futbolcusu Mislav Orsic sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:41
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        Trabzonspor'da sakatlık şoku!
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdürüyor.

        Bordo mavililer, kamptaki 20'inci gününü sabah yaptığı tek idmanla geçirirken yeni transfer Mislav Orsic'ten gelen haberle sarsıldı.

        Hırvat yıldız, antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlandı. Acıyla yerde kalan Orsic'in ilk tedavisi saha kenarında yapıldı.

        Tecrübeli futbolcu daha sonra sekerek bindiği araçla sahadan ayrıldı ve çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Orsic'in durumu çekilecek MR sonucu netlik kazanacak.

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        Bu arada Trabzonspor, 4 oyuncusundan yoksun çalıştı.

        Siopis bel bölgesindeki, Hüseyin Türkmen sağ uyluk ön adalesindeki, Emirhan Zaman sağ uyluk ön adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

        Tedavisi için ülkesi İspanya'da bulunan Joaquin Fernandez de idmana katılmadı.

        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma komşularıyla başlayıp toplu oyunlarla sürdü.

        İdman, son bölümde yapılan çift kale maçla sona erdi.

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