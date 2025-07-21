Trabzonspor'da Saul Niguez şoku!

Trabzonspor'a transferde şok haber... Bordo-mavililerin Atletico Madrid'den kadrosuna katmak üzere prensip anlaşmasına vardığı Saul Niguez, Trabzonspor'a gelmekten son anda vazgeçti.

Bordo-mavili kulüp, İspanyol futbolcunun ailevi sebepleri gerekçe göstererek Trabzonspor'a gelmekten vazgeçtiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.

Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti.

Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur."