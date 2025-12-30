Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi!

Habertürk Gündem - 28 Aralık 2025 (Rusya Avrupa'ya Saldırır Mı?)

3 gün sonra silahlar mı konuşacak? Suriye ordusu SDG'ye yönelik askeri adım hazırlığında mı? Bugün - yarın verilmesi beklenen SDG kararı ne olacak? SDG'nin gönüllü entegrasyonu zorunlu mu sağlanacak? Şam askeri seçeneğe mi hazırlanıyor? Şam ne önerdi, SDG ne yanıt verdi? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Siyaset Bilimci - Gazeteci Sezin Öney, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci Gürkan Zengin değerlendirdi.