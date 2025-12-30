Habertürk
        Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi!

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:42
        Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi!
        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet, Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Habertürk Gündem - 28 Aralık 2025 (Rusya Avrupa'ya Saldırır Mı?)

        3 gün sonra silahlar mı konuşacak? Suriye ordusu SDG'ye yönelik askeri adım hazırlığında mı? Bugün - yarın verilmesi beklenen SDG kararı ne olacak? SDG'nin gönüllü entegrasyonu zorunlu mu sağlanacak? Şam askeri seçeneğe mi hazırlanıyor? Şam ne önerdi, SDG ne yanıt verdi? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Siyaset Bilimci - Gazeteci Sezin Öney, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci Gürkan Zengin değerlendirdi.  

