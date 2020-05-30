Trabzonspor'da üç imza birden!

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 yıl uzatırken Portekizli futbolcuya 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Bordo-mavililer ayrıca Bilal Başacıkoğlu ile Majid Hosseini'nin sözleşmesini de opsiyon hakkını kullanarak uzattı.
Karadeniz ekibinin KAP'a yaptığı açıklamalar şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.
Buna göre futbolcuya;
2020/21 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Sözleşme uzaması dolayısıyla herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Seyedmajid Hosseini arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2020/21 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.
Buna göre futbolcuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir"
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