Trabzonspor'da üç imza birden!

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 yıl uzatırken Portekizli futbolcuya 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Bordo-mavililer ayrıca Bilal Başacıkoğlu ile Majid Hosseini'nin sözleşmesini de opsiyon hakkını kullanarak uzattı.

Karadeniz ekibinin KAP'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Sözleşme uzaması dolayısıyla herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Seyedmajid Hosseini arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2020/21 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir"