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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da yeni transferler istenileni veremiyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da yeni transferler istenileni veremiyor

        Trendyol Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 16 puan toplayarak zirve yarışında liderin 14 puan gerisine düşen Trabzonspor, yeni transferlerinin büyük bölümünden verim alamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:57
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        Yeni transferler istenileni veremiyor
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        Bordo-mavili takımda, sezon öncesi anlaşmaya varılan Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Slovenya'da yapılan kampta sakatlık yaşayarak uzun süre sahalardan uzak kaldı.

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        Çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic'in şubatta çalışmalara başlaması beklenirken, Fernandez de diz sakatlığı nedeniyle bir türlü takıma katılamadı.

        Pepe, yeni yeni forma giymeye başladı

        Trabzonspor'un 1 yıllığına 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin euro imza ücreti olmak üzere 3 milyon 350 bin euroya kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, hem sakatlığı hem de tam hazır hale gelmemesi nedeniyle takıma yeni katılmaya başladı.

        Transferinin ardından Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor maçları kadrosunda yer alamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son 2 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

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        Corendon Alanyaspor maçında 6, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında 21 dakika görev alan Nicolas Pepe, 27 dakika süre alabildi.

        Kourbelis, 7 haftadır forma giymiyor

        Trabzonspor'un bu sezonki ilk transferi Dimitrios Kourbelis, son haftalarda Mendy'nin gelmesinin ardından gözden düştü.

        Ligin ilk 3 haftasında 255 dakika görev yapan, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4. haftadaki Kasımpaşa maçında görev alamayan Yunan futbolcu, Mendy'in de gelişinin ardından son 7 haftada forma giyemedi.

        Az süre alanlar

        Trabzonspor'da Hırvat futbolcu Tonio Teklic hiç ilk 11'de görev almazken, 4 maçta 129 dakika, Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas da 7 maçta 227 dakika oynadı.

        Geleceğe yönelik transferlerden Göktan Gürpüz, 2 maçta 14 dakika görev alıp, 1 gol atarken, Altınordu'dan 700 bin avro bonservis bedeliyle alınan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikhan forma giyemedi, Karadağlı oyuncu Ognjen Bakic'in ise lisansı çıkarılmadı.

        Karadeniz ekibinin Coronden Alanyaspor'dan 2,3 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Umut Güneş de 3 maçta 30 dakika süre alabildi.

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        Berat Özdemir, Avcı ile forma giymeye başladı

        Trabzonspor'a kiralık olarak dönen Berat Özdemir, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşılmasının ardından ilk 11'de forma giymeye başladı.

        Corendon Alanyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında ilk 11'de forma giyen Berat Özdemir, toplamda da 6 maçta 304 dakika oynadı.

        Benkovic, gözden düştü

        Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica döneminde vazgeçilmezler arasında yer alan Filip Benkovic, son 3 maçta forma şansı bulamadı.

        Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Benkovic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından son 2 maçta da tercih edilmedi. Bu oyuncu formayı Denswil'e bıraktı.

        Benkovic, ligde 7 maçta 608 dakika görev yaptı.

        En fazla formayı Baniya giydi

        Trabzonspor'da en fazla forma giyen yeni transfer, Rayyan Baniya oldu.

        Ligin 2. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi transfer edilen Baniya, 9 maçta 729 dakika ile en fazla süreyi aldı.

        Karadeniz ekibinde; Mehmet Can Aydın, 7 maçta 570 dakika, Batista Mendy, 5 maçta 432 dakika, 3 gol atan Paul Onuachu da 6 karşılaşmada 462 dakika görev yaparak performansıyla beğeni toplayan isimler olarak dikkati çekti.

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