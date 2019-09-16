Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçı sonrası hakemleri eleştirdi.

Gençlerbirliği'nin ikinci golünün öncesinde Sturridge'e faul yapıldığını ve VAR'ın buna müdahale etmediğine dikkat çeken Ertuğrul Doğan, Twitter hesabından pozisyonun videosu ile birlikte şu sözleri paylaştı:

"Mazeretlere sığınmadan söylüyorum! Rakibin golünden önce şu faulü vermeyen Kalkavan ve VAR’daki hakemler! Sizin Trabzonspor ile derdiniz nedir? Bu VAR niye var! Bu VAR, Trabzonspor olunca niye yok oluyor! Bir takımım kaderiyle oynama hakkını size kim veriyor? Yazıklar olsun be!"