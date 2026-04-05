        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Metin Öztürk'e sert cevap - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Metin Öztürk'e sert cevap

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladıkları Galatasaray'ın başkan vekili Metin Öztürk'ün kaleci Uğurcan Çakır'a gösterilen tepkiyi eleştirmesine sert bir dille cevap verdi. Kafkas, "Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçtan sonra Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'ün hadsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları, yaşananların üstünü örtme çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 01:20 Güncelleme:
        Trabzonspor'dan Metin Öztürk'e sert cevap!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor'un asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Sarı Kırmızılı kulübün başkan vekili Metin Öztürk'ün açıklamalarına yanıt verdi.

        METİN ÖZTÜRK'E SERT CEVAP

        Yazılı açıklama yapan Zeyyat Kafkas "Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçtan sonra Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'ün hadsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları, yaşananların üstünü örtme çabasından başka bir şey değildir.

        Her şeyden önce bilinmelidir ki; Trabzon'a gelen herkese bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün vakarına yakışır şekilde misafirperverlik gösterilir. Bu bizim kültürümüzdür. Ancak hiç kimse, kendi kirli hesaplarının doğurduğu sonuçları Trabzonspor'a 'çirkinlik' yaftası yapıştırarak gizleyemez." dedi.

        "ASIL ÇİRKİNLİK..."

        Galatasaray'a tepki gösteren Zeyyat Kafkas "Metin Öztürk'ün 'çirkinlik' diye tarif etmeye çalıştığı tablo, bizzat temsil ettiği anlayışın ürünüdür.

        Çünkü asıl çirkinlik; sözleşmesi devam eden oyuncularla kulübünü devre dışı bırakarak gizli görüşmeler yapmaktır.

        Asıl çirkinlik; milli takım kampında, gözlerden uzak temaslarla futbolcumuzun aklını çelmeye kalkmaktır.

        Asıl çirkinlik; yöneticilerin ofislerinde oyuncu çağırıp gizli planlarla iş bitirmeye çalışmaktır.

        Asıl çirkinlik; etik değerleri ayaklar altına alıp sonra dönüp 'mağdur edebiyatı' yapmaktır.

        Asıl çirkinlik, bizim anlaşma sağladığımız 18 yaşındaki bir oyuncuya sonradan daha yüksek para teklif edip transferi o şekilde bozmaktır.

        Asıl çirkinlik, bununla da yetinmeyip bu akşam çıkıp utanmadan, sıkılmadan, pişkin pişkin 'parasını verip aldık' diyebilecek kadar aciz bir duruma düşmektir.

        Biz hiçbir kulübü düşman olarak görmeyiz.

        Fakat Trabzonspor'un hukukuna, emeğine ve onuruna yönelik bir müdahale varsa, orada tavrımız da duruşumuz da nettir." dedi.

        "İHANETİ TRANSFER POLİTİKASI ZANNEDENLERLE YAN YANA GELECEK DEĞİLİZ"

        Açılmanın devamında Zeyyat Kafkas "İhaneti; 'transfer politikası', kurnazlığı; 'yöneticilik', organize temasları da; 'doğal süreç' gibi göstermeye çalışanlara karşı susacak, el uzatacak, yan yana gelecek değiliz!

        Metin Öztürk, kamuoyu önünde hamasi cümleler kurmadan önce, bu noktaya nasıl gelindiğinin muhasebesini önce kendi vicdanında yapmalıdır.

        Bugün konuşulan mesele, kimsenin kimseyi nasıl karşıladığı değil; kimin neyi, ne kadar hak ettiği meselesidir." ifadelerini kullandı.

